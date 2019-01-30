"До 2025 года". Мадуро посоветовал империалистам подождать выборы в Венесуэле

По словам президента Николаса Мадуро, недавние выборы прошли прозрачно и с присутствием международных наблюдателей.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна не принимает ультиматумов, а выборы, которые прошли в Венесуэле 10 месяцев назад, соответствовали конституции. Также в интервью РИА "Новости" Мадуро заявил, что требования повторить выборный процесс возвращают неоколониализм.

— Мы возвращаемся в неоколониализм, когда из одной европейской столицы, из Вашингтона приказывают любой стране Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, любой стране. Но кто они такие, чтобы решать здесь? Я завоевал 68% голосов избирателей, — цитирует агентство политика.

— Мы не принимаем ультиматума ни от кого в мире, не принимаем шантажа. Президентские выборы в Венесуэле состоялись, а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года, — добавил лидер Венесуэлы.

Несколько дней назад во время протестов в столице Венесуэлы Каракасе спикер нижней палаты парламента страны оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его почти сразу же признали во многих государствах, например в Канаде, США и почти во всех странах Латинской Америки, за исключением Боливии. Протесты в стране вызваны вопиющей коррупцией и гиперинфляцией.