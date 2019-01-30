Никаких "шанель-манель". Назарбаев призвал чиновников отказаться от модных вещей

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Никаких "шанель-манель". Назарбаев призвал чиновников отказаться от модных вещей

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По словам главы Казахстана, простому народу не нужна модная одежда, а чиновники должны пропагандировать вещи отечественного производства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал чиновников носить одежду и обувь отечественного производства, а также отказаться от модных вещей, которые он назвал "шанель-манель".

— Надо пропагандировать отечественную продукцию, одежду. Вот здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего страшного нет, — приводит его слова "Известия".

Он добавил, что в Казахстан "всё привозится из-за рубежа" — для "модников и модниц", которым подавай "шанель-манель", однако он не уверен, что это нужно "простому народу".

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