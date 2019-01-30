Клиенты МКБ смогут открыть накопительный счёт с доходом до 8% годовых

Продукт финансово-кредитной организации особенно актуален для молодых людей, которым бывает сложно планировать свои финансы на долгосрочную перспективу, но при этом хочется получать доход от вложений.

Клиенты Московского кредитного банка смогут открыть накопительный счёт с доходом до 8% годовых. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе финансовой организации.

— С января 2019 года клиенты Московского кредитного банка могут открыть накопительный счёт в рублях и получить 8% годовых в течение первых трёх месяцев на сумму до 300 тысяч рублей, а если сумма превысит 300 тысяч рублей — 7,5% годовых, — говорится в сообщении МКБ.

В пресс-службе добавили, что с 91-го дня на остаток будет начисляться семь процентов годовых, независимо от суммы, которая размещена на накопительном счёте. Примечательно, что ограничений по минимальной и максимальной сумме, а также дополнительных взносов или частичном изъятии средств нет.

Как сообщает МКБ, начисление процентов по накопительному счёту происходит ежедневно исходя из суммы остатка денежных средств на начало дня. Выплата процентов — в последний день месяца.

Мы постарались, чтобы наши клиенты в новом году получили современный инструмент, сочетающий в себе высокую доходность и возможность воспользоваться денежными средствами в любой момент времени без потери процентов Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов.

По его словам, такой продукт особенно актуален для молодых людей, которым бывает сложно планировать свои финансы на долгосрочную перспективу, но при этом хочется получать доход от вложений.

Открыть накопительный счёт можно в любом отделении Московского кредитного банка, а также через интернет-банк и мобильное приложение "МКБ Онлайн".