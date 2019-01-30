На Украине после исчезновения капитана "Норда" завели дело об убийстве

Как сообщил адвокат моряка, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство".

Полиция города Мелитополя возбудила уголовное дело по факту исчезновения капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко.

— Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье "Умышленное убийство", — приводит слова адвоката моряка Александра Руденко ТАСС.

Как писал ранее Лайф, капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко перестал выходить на связь с родными. Власти Крыма потребовали от Киева предоставить данные о его местонахождении, а в Службе безопасности Украины в свою очередь заявили о своей непричастности к исчезновению моряка.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" было задержано ещё в конце марта прошлого года. В отношении капитана возбудили уголовное дело. Москва неоднократно призывала Киев отпустить задержанного гражданина России, однако удалось добиться лишь его освобождения из СИЗО под залог.