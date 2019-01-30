"Арифметический экспромт". В Минобороны оценили статью об угрозе захвата Курил

В ведомстве отметили, что Россия обладает достаточным военным потенциалом для нейтрализации любых угроз на Дальнем Востоке.

Статья генерала Анатолия Зайцева об угрозе захвата Курил Японией является "арифметическим экспромтом", а автор давно утратил связь с ВС РФ. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил собеседник в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили высокий потенциал России на Дальнем Востоке и серьёзные боевые возможности Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, которые позволяют нейтрализовать любую угрозу безопасности страны.

В оборонном ведомстве также отметили, что генерал Зайцев пользуется сомнительными источниками информации и далёк от постулатов военной науки, чтобы воспринимать подобные оценки серьёзно.

Ранее Лайф рассказывал, что доктор военных наук генерал-полковник Анатолий Зайцев в своей статье для издания "Военно-промышленный курьер" рассказал возможный сценарий вооружённого конфликта на Дальнем Востоке, по итогам которого Япония может захватить Курилы.