Стало известно о попытке побега Арашукова из здания Совфеда перед задержанием

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Стало известно о попытке побега Арашукова из здания Совфеда перед задержанием

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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пытался сбежать с заседания Совфеда, на котором его впоследствии задержали. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Daily Storm. В то же время, по словам источников, сбежать было невозможно: все этажи и выходы были оцеплены, лифты заблокированы, а на первом этаже находилась группа ФСБ.

— Когда Арашуков попытался уйти, его остановила Валентина Матвиенко, которая посоветовала ему сесть на своё место. Он побежал вниз, потом вверх... Ему предоставили слово, но он отказался высказаться в свою защиту, — приводит издание слова собеседника.

Отметим, что официально сенаторы ситуацию с задержанием не комментируют.

Как ранее сообщал Лайф, у следствия есть данные о причастности сенатора Рауфа Арашукова к двум убийствам. Как пояснили в ведомстве, речь идёт о расправе над заместителем председателя общественного молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Жуковым и советником главы республики Шебзуховым.

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