"Не сдержал эмоций". Глава Белгорода извинился за слова о слуховом аппарате

Градоначальник заверил, что не обратил внимания на то, что просьба поступила от пожилого мужчины, и сожалеет об этом.

Новоиспечённый врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился за свой резкий ответ на просьбу говорить громче, которая поступила от жителя города. Обращение к белгородцам размещено на странице градоначальника в соцсети "ВКонтакте".

Галдун заверил, что не обратил внимания на то, что просьба поступила от пожилого мужчины. По словам врио мэра, он сожалеет, что не смог справиться с волнением и быть сдержанным в общении с людьми.

— В этой связи я хотел бы принести свои личные извинения и тому человеку, которого я невольно обидел, и всем горожанам, — резюмировал глава города.

Напомним, что один из присутствующих попросил Галдуна говорить громче в микрофон. В ответ на это врио главы города заявил, что он не виноват в том, что кому-то не слышно, и порекомендовал приобрести слуховой аппарат. Другие присутствующие, конечно, пристыдили градоначальника и заступились за пенсионера.

Местные СМИ отмечают, что Галдун был назначен на пост временно исполняющего обязанности мэра города неделю назад.