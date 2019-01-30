Перепутал со зверем. Житель Ленобласти убил на охоте своего друга-рыбинспектора

Сначала преступник хотел скрыться, но после самостоятельно явился к правоохранителям.

Житель Ленинградской области застрелил на охоте своего друга, работающего рыбинспектором. Инцидент произошёл накануне, 29 января, в Волховском районе.

Как стало известно Лайфу, друзья поехали на охоту в лесной массив недалеко от деревни Загубье. В период времени с 19:00 до 21:00 они разъехались, после чего один из мужчин увидел среди деревьев силуэт. Подумав, что это зверь, он выстрелил по нему из карабина несколько раз, а после понял, что это его напарник. Пострадавший скончался на месте.

— Он испугался и поехал к своим родителям в посёлок Свирица за помощью. Родителям сказал, что его друг якобы сам застрелился, после чего он с отцом поехал в лес искать тело, — говорится в телефонограмме ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области.

Отмечается, что преступник сначала хотел скрыться, но позже сдался полиции.