Житель Урала получил 24 года колонии за изнасилование и убийство школьницы

Расследование уголовного дела находилось на особом контроле председателя Следственного комитета РФ.

Свердловский областной суд приговорил жителя Екатеринбурга к 24 годам лишения свободы за совершение серии преступлений, включающих изнасилование и убийство 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина обвинялся в трёх изнасилованиях, угрозе убийством, двух эпизодах насильственных действий, краже, а также убийстве с особой жестокостью, сопряжённом с изнасилованием.

— В ночь на 18 сентября 2011 года во дворе школы №57 в Екатеринбурге подсудимый совершил изнасилование ранее незнакомой ему 14-летней школьницы, после чего с целью сокрытия изнасилования с особой жестокостью убил потерпевшую, причинив ей множественные ножевые ранения, — говорится в сообщении пресс-службы.

После убийства мужчина уехал в Нижний Тагил к своим знакомым, попытавшись сделать алиби относительно отсутствия в Екатеринбурге на момент убийства.

Также в ходе рассмотрения дела были подтверждены угрозы со стороны злоумышленника в адрес его знакомой, которую он позднее изнасиловал, а также угрожал облить кислотой или сбросить с балкона. Ещё одно изнасилование он совершил в 2008 году, после чего украл у жертвы вещи.

Отмечается, что медицинская экспертиза не выявила наличия психического расстройства у преступника. Расследование уголовного дела находилось на особом контроле председателя Следственного комитета РФ.