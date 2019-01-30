Боец, победивший Нурмагомедова, умер после похода в сауну

Спортсмен подхватил пневмонию после похода в сауну, а через несколько недель он скончался.

В Азербайджане умер боец смешанного стиля Хамис Мамедов, известный по своей победе над действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Как сообщает Sputnik Азербайджан, трагедия стала следствием похода в сауну.

За несколько недель до смерти Мамедов посетил сауну, после чего на холодном воздухе застудил лёгкие. В дальнейшем болезнь переросла в пневмонию. 24 января 34-летнего спортсмена госпитализировали, однако через несколько дней — 26 января — он умер.

По мнению родственников Мамедова, причиной смерти стала халатность врачей, которые не оказали ему необходимой помощи, когда у того перед смертью поднялась температура.

Мамедов одержал победу над Магомедовым на чемпионате Дагестана 2005–2006 годов, спустя несколько лет — в 2011 году — Хабиб взял реванш.