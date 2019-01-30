Учителя в Кузбассе устроили травлю девочке, снявшей школьный обед с макарошками

В отношении кузбасской школьницы, которая сняла на видео свой обед в столовой, назвав его "собачьей едой", учителя начали травлю. Об этом порталу "Сибдепо" рассказала мама девочки Ирина Кайнова.

— Сейчас некоторые учителя ведут себя не совсем корректно по отношению к девочкам с видео. Но я надеюсь, что, когда правоохранительные органы разберутся в данной ситуации, всё встанет на свои места, — заявила Кайнова.

По её мнению, сейчас необходимо признать имеющуюся проблему с организацией питания и искать её решение.

В эту школу девочка перевелась в начале текущего учебного года. Сейчас речь о переводе её в другое учебное заведение не идёт. Любопытно, но на сторону школьницы встали не только её друзья и одноклассники, но и некоторые из учителей. При этом некоторые из детей не питаются в столовой из-за того, что у них нет на это денег, а кто-то и вовсе бегает в соседний магазин.

— Некоторые приносят с собой в контейнерах и кушают холодный обед. Но все молчали, боялись нападок со стороны школы, — добавила Кайнова.

Ранее в Сети появилось видео, на котором кузбасские подростки жалуются на еду в школьной столовой. На кадрах ученики показывают переваренные макароны, которые они размазывают по тарелке, а потом и вовсе намазывают на хлеб.

Директор школы заявила, что это видео — плохая шутка из-за неудачного воспитания детей.