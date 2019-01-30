"Нечего добавить". Песков не стал комментировать задержание сенатора Арашукова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать задержание сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, которое произошло сегодня прямо на заседании Совфеда.

— Сразу скажу, что нечего добавить к тому, что было сказано правоохранителями по задержанию сенатора, — сообщил Песков.

Как ранее сообщал Лайф, у следствия есть данные о причастности сенатора Рауфа Арашукова к двум убийствам. Как пояснили в ведомстве, речь идёт о расправе над заместителем председателя общественного молодёжного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Жуковым и советником главы республики Шебзуховым. По данным СМИ, сенатора также обвиняют в создании ОПГ и подделке документов.