Песков: У американских СМИ истеричный настрой в отношении Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у американских СМИ истеричный настрой в отношении американского лидера Дональда Трампа. Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения издания Financial Times о неформальной беседе российского лидера Владимира Путина с руководителем США.

— Истерия в СМИ, как правило, не обоснована. Тем более в отношении Трампа. Там истеричный подход, который не опирается на реальное, — сказал Песков.

Касательно программы пребывания Путина в Аргентине представитель Кремля добавил, что на полях саммита было огромное количество эпизодического общения в кулуарах и на ногах.

— Совершенно не наше дело, кто был, кто не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно. Вот это наше дело, и здесь стабильность и полный порядок, — резюмировал пресс-секретарь.

Как сообщало ранее издание FT, короткая неформальная беседа президентов состоялась после мероприятия в оперном театре "Колон". Трамп был вместе с супругой Меланьей, но без помощников, Путина сопровождал переводчик. Отмечается, что лидеры были в числе последних, кто покинул театр.

Ссылаясь на неназванного российского чиновника, газета отмечала, что лидеры двух стран обсудили инцидент в Керченском проливе и ситуацию в Сирии, а также возможность организации официальной встречи.