В Кремле высоко оценили открытость Мадуро к диалогу с оппозицией

Венесуэльский лидер заявил, что готов сесть за стол переговоров со своими оппонентами во благо будущего страны.

Готовность президента Венесуэлы Николаса Мадуро пойти на диалог с оппозицией заслуживает высокой оценки. Такую точку зрения журналистам озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Сам по себе факт открытости президента Мадуро к диалогу, безусловно, заслуживает высокой оценки, заслуживает удовлетворения, — отметил представитель Кремля.

При этом он переадресовал в МИД вопрос, связывалось ли Правительство Венесуэлы с Москвой по поводу оказания какой-либо помощи Каракасу.

Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются протесты против действующего главы государства. Временным лидером страны объявил себя спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.

Ранее Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией "для мира и будущего" страны.