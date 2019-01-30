В Кремле высоко оценили открытость Мадуро к диалогу с оппозицией

Готовность президента Венесуэлы Николаса Мадуро пойти на диалог с оппозицией заслуживает высокой оценки. Такую точку зрения журналистам озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Сам по себе факт открытости президента Мадуро к диалогу, безусловно, заслуживает высокой оценки, заслуживает удовлетворения, — отметил представитель Кремля.
При этом он переадресовал в МИД вопрос, связывалось ли Правительство Венесуэлы с Москвой по поводу оказания какой-либо помощи Каракасу.
Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются протесты против действующего главы государства. Временным лидером страны объявил себя спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.
Ранее Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией "для мира и будущего" страны.
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