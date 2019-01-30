Песков призвал аккуратно относиться к вбросам о трагедии в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал аккуратно относиться к информационным вбросам о трагедии в Магнитогорске.

— Все слышали сообщения спецслужб, следственных органов. Надо весьма и весьма аккуратно относиться к различным информационны вбросам, — сказал представитель Кремля.

Песков напомним, что решении о расселении дома по просьбе граждан принимал президент лично. Именно эта ситуация находится под постоянным контролем.

— Президент лично принимал решение о расселении дома по просьбе граждан и это находится в фокусе внимания президента — как помочь людям справиться с последствиями этой аварии, которая повлекла смерть многих и многих людей, — резюмировал Песков.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибло 39 человек. По версии следствия, ЧП случилось из-за взрыва бытового газа.