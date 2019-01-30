В лидерах — немцы и японцы. Названы крупнейшие автопроизводители мира

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen стал крупнейшим автопроизводителем мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В 2018 году было реализовано 10,8 млн машин, что на 0,9% больше, нежели в прошлом году. При этом в данном случае речь идёт не только об автомобилях одноимённой марки, но и о моделях марок Audi, Bugatti, Porsche, Lamborghini, SEAT, Skoda, а также грузовых MAN и Scania.

На второй строчке расположилась Toyota, которая в прошлом году сумела реализовать 10,6 миллиона автомобилей. Тройку замкнул ещё один японский концерн — Nissan с показателем 5,65 миллиона проданных авто.