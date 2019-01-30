В Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололёде

По прогнозам синоптиков, 30 января температура воздуха поднимется до двух градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде и гололёде, которые придут в столицу 30 января.

— Температура воздуха в среду прогнозируется в диапазоне от 0 до +2 градусов. Днём осадки, в основном снег и мокрый снег. Налипание мокрого снега на проводах и гололёд. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Облачная, хмурая погода, — приводит его слова агентство "Интерфакс".

Такая погода обусловлена прохождением тёплого атмосферного фронта циклона через столичный регион. Кроме того, за 30 и 31 января в Москве выпадет около пяти миллиметров осадков.

Как писал ранее Лайф, на 30 января в Москве объявлен жёлтый режим погодной опасности из-за снегопада и гололёда. По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели в столице ожидается ледяной дождь, а последние два дня января станут рекордно тёплыми.