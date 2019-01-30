Кремль готов помочь урегулированию в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела

Ранее Дмитрий Песков опроверг информацию о направлении в Каракас россиян для охраны Николаса Мадуро.

Российская сторона готова оказать любое содействие урегулированию в Венесуэле, не вмешиваясь при этом во внутренние дела страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва категорически против вмешательства во внутренние дела Каракаса со стороны каких-либо третьих стран.

— Сейчас нужно очень аккуратно относиться к разным уткам, — предостерёг представитель Кремля. — Как вы знаете, я официально говорил, что Россия готова всемерно способствовать урегулированию внутриполитической ситуации в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела этой страны.

При этом он переадресовал в МИД вопрос, связывалось ли Правительство Венесуэлы с Москвой по поводу оказания какой-либо помощи Каракасу.

Как уже сообщал Лайф, в Венесуэле с 21 января продолжаются протесты против действующего главы государства. Временным лидером страны себя объявил спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.

Сам Мадуро при этом уверен, что американский лидер Дональд Трамп приказал властям и мафии Колумбии расправиться с ним. Президент Венесуэлы добавил, что если с ним что-то случится, то ответственность будут нести Трамп и колумбийский лидер Иван Дуке.