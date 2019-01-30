В Кремле ничего не знают о лайнере Nord Wind, якобы прилетевшем в Венесуэлу

Кремль ничего не знает о самолёте компании Nord Wind, который якобы прибыл в Венесуэлу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы ничего не знаем, — сказал Песков.

Песков ранее сообщал, что Россия готова помочь урегулированию кризиса в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела.

В Венесуэле с 21 января идут протесты против действующего главы государства Николаса Мадуро. Временным лидером страны себя объявил спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.