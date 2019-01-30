В Новосибирске завели дело на мужчину, чья собака напала на полицейского

Жителя города и его супругу обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины и 48-летней женщины, подозреваемых в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского.

По данным ведомства, 4 января во время патрулирования улиц полицейский заметил собаку бойцовской породы, гуляющей без намордника. При этом хозяин животного находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Сотрудник полиции сделал замечание мужчине, в ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина оскорбили сотрудника полиции и применили к нему физическое насилие, а именно мужчина нанёс сотруднику полиции не менее одного удара кулаком в область лица, а женщина нанесла множественные удары руками по лицу и телу, — отмечается в заявлении пресс-службы.

Следователи также проверяют, имело ли место в произошедшем инциденте превышение должностных полномочий со стороны полицейского.

Ранее дочь владельца собаки обвинила полицейского в нападении на её отца-инвалида. Она рассказала, что пьяный правоохранитель повалил её родственника на колени и нанёс несколько ударов по голове.