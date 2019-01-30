Песков призвал Украину отказаться от посягательств на российские прессу и бизнес

В Кремле напомнили, что между Россией и Украиной нет никакой войны. Чего, к сожалению, не скажешь о провокациях Киева в Донбассе.

В Кремле призвали Киев избавить двусторонние отношения от таких "уродливых проявлений", как посягательства на российские прессу и бизнес. Такую мысль в беседе с журналистами озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Имеются в виду дискриминационные меры в отношении наших компаний, посягательства на наши средства массовой информации, на свободу слова, посягательства на жизнь и безопасность наших журналистов, можно и дальше перечислять, — посетовал представитель Кремля. — Мы, конечно, больше всего хотели бы, чтобы наши двусторонние отношения были избавлены и свободны от таких уродливых проявлений.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его стране нужен "холодный мир" с Россией. Он отметил, что жители Незалежной устали от войны и нового президента им стоит выбирать с учётом этого.

В Кремле уже заявили, что между Россией и Украиной нет никакой войны. Зато существуют провокации Киева в Донбассе, которые ведут к увеличению напряжённости на линии соприкосновения.