Кремль не получал письма от задержанных на Украине россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не получал каких-либо писем с просьбой об обмене от задержанных на Украине 22 россиян.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы участвовавшие в конфликте в Донбассе 22 россиянина написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на заключённых в РФ украинцев.

— Я не имею информации о том, что такие письма поступали, мы проверим, поступали ли они по каким-то каналам, но, скажем так, во внутренних базах я этого не видел. Мне не известно об этом, — заявил Песков.

Он также добавил, что в данном вопросе может оперировать только теми бумагами, которые имеются в распоряжении Кремля.