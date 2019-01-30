Всех украинцев предложили проверить на детекторе лжи

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что стоит проверить всех украинцев на полиграфе, чтобы узнать, кто из граждан сотрудничает с "оккупационными властями" в Донбассе. Своё заявление прокурор сделал в эфире канала "112 Украина".

Матиос уверен, что подвергнуться проверке необходимо всем украинцам, потому что из-за обиды и мести "сосед на соседа будет стучать". А целью проверки будет "отсеять" людей, кто вынужденно живёт в режиме оккупации, от тех, кто организует фейковые выборы и собирает налоги.

— Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определённому алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы даёт ответ — говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека, — заявил Матиос.

В мае прошлого года Матиос заявлял, что из-за боевых действий в Донбассе у радикалов на митингах в центре страны может появиться много оружия. Поэтому мирное шествие может быстро стать вооружённым противостоянием.