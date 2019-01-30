Вслед за сыном. Отец сенатора Арашукова задержан по делу о хищении 10 млрд

С отцом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова проводятся следственные действия по делу о хищении 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Силовики проводят следственные мероприятия с Раулем Арашуковым по делу о хищении 10 миллиардов рублей, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что по тому же делу проходит сам сенатор, который к тому же подозревается в организации убийств.

Как ранее сообщал Лайф, сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. У следствия есть данные о его причастности к двум убийствам. Речь идёт о расправе над заместителем председателя общественного молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Жуковым и советником главы республики Шебзуховым.