Вслед за сыном. Отец сенатора Арашукова задержан по делу о хищении 10 млрд

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Вслед за сыном. Отец сенатора Арашукова задержан по делу о хищении 10 млрд

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

С отцом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова проводятся следственные действия по делу о хищении 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Силовики проводят следственные мероприятия с Раулем Арашуковым по делу о хищении 10 миллиардов рублей, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что по тому же делу проходит сам сенатор, который к тому же подозревается в организации убийств.

Как ранее сообщал Лайф, сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. У следствия есть данные о его причастности к двум убийствам. Речь идёт о расправе над заместителем председателя общественного молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Жуковым и советником главы республики Шебзуховым.

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