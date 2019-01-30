Песков рассказал, на что направлено внимание Путина по трагедии в Магнитогорске

Внимание президента России Владимира Путина по трагедии в Магнитогорске направлено на оказание помощи людям, пережившим обрушение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Президент лично принимал решение о расселении этого дома по просьбе граждан, и, собственно, вот это находится в фокусе внимания президента — как помочь людям справиться с последствиями этой аварии, которая повлекла смерти многих и многих людей, — сказал Песков.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома в результате взрыва газа. В этой трагедии погибло 39 человек. В дальнейшем было принято решение повреждённый дом разделить на две части. Президент России Владимир Путин распорядился полностью расселить жильцов этого дома.