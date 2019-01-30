"Я хулиганил". СК опубликовал видео допроса дебошира, напавшего на стюардессу

Задержанный утверждает, что не помнит момента, когда принялся заламывать руки экипажу самолёта.

На официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ появилось видео допроса авиадебошира, который напал на стюардессу рейса Санкт-Петербург — Анталья.

— У меня был алкоголь с собой, я купил его в Duty Free. И я его выпил. После этого я не помню… Сотрудники полиции меня доставили и мне показали — я хулиганил, — рассказал он.

Как писал ранее Лайф, мужчина, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Анталья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял окружающих и пытался выворачивать руки членам экипажа.