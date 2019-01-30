Готовили теракт. В Германии задержали трёх беженцев — выходцев из Ирака

Правоохранители проверяют их причастность к каким-либо террористическим группировкам.

Полиция Германии задержала трёх выходцев из Ирака, которые обвиняются в подготовке теракта на территории ФРГ. Об этом сообщает издание Spiegel.

Беженцев задержали в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Поводом для этого стали их публикации в Интернете — инструкции по изготовлению бомбы. Кроме того, было установлено, что в Великобритании они заказали запальное приспособление, а также извлекали порох из фейерверков.

В Генпрокуратуре Германии заявили, что подозреваемые готовили теракт, при этом не сообщается, в каком именно регионе страны. Сейчас правоохранители проверяют их причастность к каким-либо террористическим группировкам. Подготовку вели двое из трёх задержанных. Впоследствии они просили его обеспечить их оружием.

Отмечается, что в страну они приехали в 2015 году.