СК: Отец сенатора Арашукова причастен к хищению газа на сумму более 30 млрд

Ранее был задержан и его сын: его и вовсе подозревают в причастности к двум убийствам.

В Следственном комитете РФ заявили, что отец сенатора Рауфа Арашукова Рауль причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

— Он (Рауль Арашуков), как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Арашуков-старший задержан. С ним проходят следственные действия. Добавим, что сотрудники СКР и ФСБ РФ проводят обыски в ряде регионов страны.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали сегодня прямо в зале заседаний Совета Федерации. У следствия есть данные о его причастности к двум убийствам. Речь идёт о расправе над заместителем председателя общественного молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Жуковым и советником главы республики Шебзуховым.