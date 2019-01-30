Матвиенко прокомментировала задержание сенатора Арашукова

По закону лишиться полномочий он может только на основании собственного заявления или по решению суда.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого подозревают в причастности к двум убийствам.

— Коллеге Арашукову были предъявлены серьёзные обвинения. Хочу особо подчеркнуть, что события, о которых идёт речь, происходили до того, как он был назначен членом Совфеда, — заявила она.

Матвиенко отметила, что ответственность за назначение Арашукова несут республиканские органы власти. Тем не менее он по-прежнему остается сенатором: лишиться полномочий он может только на основании собственного заявления или по решению суда.

— Он остается сенатором, палата не снимает полномочия, — пояснила спикер Совфеда. — В соответствии с действующим законодательством господин Арашуков либо сам должен написать заявление, либо когда завершится расследование (...), и если будет принято решение о его осуждении, то автоматически сенатор теряет статус сенатора и прекращает свою деятельность.

Как ранее сообщал Лайф, у следствия есть данные о причастности сенатора Рауфа Арашукова к двум убийствам. Как пояснили в ведомстве, речь идёт о расправе над заместителем председателя общественного молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Жуковым и советником главы республики Шебзуховым.