В Хакасии бабушка и дедушка сожгли в печи своего 11-месячного внука

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В Хакасии бабушка и дедушка сожгли в печи своего 11-месячного внука

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Фото: © Pixabay

Мать малыша в это время находилась в соседнем селе, а тело ребёнка в топке нашёл родственник семьи.

Тело 11-месячного младенца с признаками обугливания обнаружили в топке печи в одном из сёл Таштыпского района Хакасии. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

По данным следователей, мать ребёнка уехала в соседнее село, оставив сына с 42-летней бабушкой и 47-летним дедушкой. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, родственники совершили убийство младенца. Тело малыша обнаружил в топке печи родственник семьи.

В настоящее время подозреваемые задержаны, обстоятельства произошедшего уточняются.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

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