Задержанный сенатор Арашуков отрицает все обвинения

Задержанный сенатор от КЧР Рауф Арашуков, которого подозревают и в хищении газа, и в причастности к убийствам, и в организации преступного сообщества, не признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Он говорит, что ни в чём не виноват. И надеется на справедливое разбирательство, — сообщил источник агентства.

Арашукова уже доставили на допрос в СК. Как видно на кадрах, сенатор в наручниках. Помимо него задержан и его отец. Его подозревают в причастности к хищению природного газа на сумму свыше 30 миллиардов рублей.