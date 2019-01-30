Почти на 200 мест. Беглов открыл детсад на Васильевском острове в Петербурге

В нём разместятся три ясельные, четыре младшие, две средние, одна старшая и одна подготовительная группы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии детского сада на Васильевском острове. Об этом сообщается на сайте администрации города.

— Мы разговаривали со строителями, и они сдержали своё слово, за что им спасибо. Таким строителям есть место в нашем городе. Будем и дальше открывать садики. Поздравляю с открытием! — сказал он.

Учреждение рассчитано на 195 детей. В нём разместятся три ясельные, четыре младшие, две средние, одна старшая и одна подготовительная группы. В здании, которое расположено на территории ЖК "Самоцветы", есть все условия для развития и воспитания детей: комнаты для групповых и индивидуальных занятий, медкабинеты, бассейн, музыкальный и спортивный залы, а также место для занятия творчеством.

По словам Беглова, в этом году данный детский сад первый, но тем не менее губернатор региона выразил уверенность, что дошкольные учреждения будут открыты и в других районах города.

После приветственного слова врио главы города вручил детям ключи и осмотрел здание.