Матвиенко подтвердила, что Арашуков пытался сбежать из Совфеда до задержания

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Матвиенко подтвердила, что Арашуков пытался сбежать из Совфеда до задержания

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Рауф Арашуков. Фото: © Flickr/Совет Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила сообщение о попытке сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сбежать из зала заседания.

— Он действительно пытался подняться наверх и уйти с заседания, но я сказала ему, чтобы он сел на место, — заявила Матвиенко журналистам.

По её словам, ему была предоставлена возможность выступить и дать свои объяснения по поводу ситуации, однако он отказался от этого.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве в зале заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. У следствия есть данные о причастности сенатора Рауфа Арашукова к двум убийствам. Ранее появилась информация, что он пытался сбежать из здания Совфеда перед задержанием.

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