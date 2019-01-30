"Жри быстрее". В Смоленске учительница расцарапала ученику лицо из-за котлеты

По словам мамы пострадавшего ребёнка, это не первый случай, когда педагог терроризировал её сына.

Мать второклассника одной из школ Смоленска обвинила учительницу в издевательствах над своим сыном. Об этом сообщает издание Readovka.

По словам женщины, мальчик не всегда съедал целую порцию еды и поэтому мог забирать оставшуюся еду с собой домой. Однако учительница, заметив это, попыталась заставить ребёнка доесть обед.

— При всех детях, прямо в столовой, около 11–12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!". Когда я пришла забирать своего сына, мне об этом рассказали его друзья, — рассказала мать.

Учительница до крови расцарапала ребёнку ухо, щёку и нос. Мальчик отказался обо всём рассказывать маме самостоятельно, боясь, что педагог об этом узнает. По словам матери, учительница и ранее демонстрировала специфичное отношение к этому ученику, что подхватывали другие дети, из-за чего мальчика терроризировал весь класс.