Больше миллиона. "АвтоВАЗ" назвал цену новой Lada Vesta Sport

Продажи автомобиля Lada Vesta Sport начнутся уже 31 января. Стартовая цена авто с форсированным двигателем объёмом 1,8 литра составит 1,01 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".
Флагман модельного ряда Lada Vesta предлагается в максимальной комплектации — Luxe.
В состав оборудования входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема
Пресс-служба "АвтоВАЗа"
В компании добавили, что также будет доступен пакет Multimedia, в который входят камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. Такая модель обойдётся покупателям в 1 045 900 рублей.
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