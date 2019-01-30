Врио главы Петербурга накормили блинами на "Фабрике профессий"

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил "Фабрику профессий" на Васильевском острове. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Дети, которые получают навыки по ряду профессий, угостили главу города блинами с вареньем и сгущёнкой.
"Фабрика профессий "На Васильевском" начала свою работу в школе № 5 в октябре 2018 года. В ней могут обучаться не только ребята из учебного заведения, но и со всего района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Главной задачей является создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и изучения основ рабочих профессий. На "фабрике" можно обучиться навыкам работы парикмахера, мастера по ремонту часов, швеи и повара.
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