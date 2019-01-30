В Москве врачи помогли мальчику, который проглотил 27 магнитных шариков

Сам ребёнок рассказал, что глотал их, запивая водой. В итоге лишь четыре из них попали в кишечник.

В Москве врачи больницы святого Владимира сумели помочь 11-летнему мальчику, который проглотил 27 магнитных шариков. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Сам ребёнок рассказал, что глотал шарики по одному, запивая их водой. При этом мальчику повезло, что шарики собрались в цепочку. Лишь четыре из них сумели попасть в кишечник. В итоге они вышли естественным путём.

— А вот 23 магнитных фрагмента пришлось "выуживать" эндоскопическим магнитным экстрактором в отделении эндоскопической хирургии. Оставшиеся магнитные шарики успешно извлекли из желудка ребёнка, — сообщили в пресс-службе.

Мальчик уже выписан из больницы.