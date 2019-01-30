"Форум прошёл негативно". Орешкин доложил Путину о своей поездке в Давос

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"Форум прошёл негативно". Орешкин доложил Путину о своей поездке в Давос

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Максим Орешкин. Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил главу МЭР Максима Орешкина доложить о своей поездке на экономический форум в Давосе.

— Форум прошел негативно. Настроения у мирового сообщества ухудшились. Экономика стала замедляться, — заявил Орешкин.

Министр экономического развития также добавил, что с точки зрения работ российской делегации все было в целом хорошо и позитивно.

— Много двусторонних встреч с представителями разных стран. Обсуждали повестку двустороннего сотрудничества, — пояснил глава МЭР.

Добавим, что Орешкин возглавлял делегацию РФ на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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