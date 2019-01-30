У мэра Риги Нила Ушакова проходят обыски

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией Латвии проводят обыски в кабинете и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает LETA.

По данным агентства, обыски начались около 12:00 по местному времени (13:00 мск). Четыре сотрудника бюро прибыли в Рижскую думу и прошли в кабинет мэра. Затем вместе с директором юридического управления думы Янисом Лиепиньшом они покинули кабинет. Отмечается, что из помещения, возможно, были вынесены компьютер и большая папка с документами.

Обыски также проводятся и по месту жительства Ушакова. Подробности не приводятся.