Трамп рекомендовал американцам не ездить в Венесуэлу "до дальнейших уведомлений"

По информации американского президента, 30 января в Венесуэле ожидаются массовые акции протеста.

Президент США Дональд Трамп рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Венесуэлу "до дальнейших уведомлений". Соответствующее сообщение он опубликовал в своём твиттер-аккаунте.

— Сегодня (30 января. — Прим. Лайфа) ожидаются массовые акции протеста. Американцам не следует ездить в Венесуэлу до дальнейших уведомлений, — написал он.

Кроме того, Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность к переговорам с оппозицией "после санкции США и пресечения доходов от добычи нефти".

Как уже сообщал Лайф, в Венесуэле с 21 января продолжаются протесты против действующего главы государства. Временным лидером страны себя объявил спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.