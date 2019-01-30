Украденную картину Куинджи вернули в Русский музей

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая в минувшие выходные была похищена из Третьяковской галереи, вернули в Русский музей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу департамента музеев Минкульта Владислава Кононова.
— Церемония передачи состоялась в Музее истории Московского уголовного розыска, передавал глава Московского уголовного розыска Сергей Кузьмин, присутствовали я, директор Третьяковской галереи и директор Русского музея Владимир Гусев, — проинформировал он.
Скорее всего, полотно будет ожидать реставрация. Ранее стало известно, что картина получила потёртости — следы варварской транспортировки.
Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение.
Отметим, что Русский музей обладает обширной коллекцией произведений Архипа Куинджи, в фондах хранится 418 его произведений.
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