Украденную картину Куинджи вернули в Русский музей

В своё время полотно "Ай-Петри. Крым" привезли из Питера, чтобы показать в Третьяковке.

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая в минувшие выходные была похищена из Третьяковской галереи, вернули в Русский музей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу департамента музеев Минкульта Владислава Кононова.

— Церемония передачи состоялась в Музее истории Московского уголовного розыска, передавал глава Московского уголовного розыска Сергей Кузьмин, присутствовали я, директор Третьяковской галереи и директор Русского музея Владимир Гусев, — проинформировал он.

Скорее всего, полотно будет ожидать реставрация. Ранее стало известно, что картина получила потёртости — следы варварской транспортировки.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение.

Отметим, что Русский музей обладает обширной коллекцией произведений Архипа Куинджи, в фондах хранится 418 его произведений.