Руководство форума в Давосе извинилось за инцидент с бизнесменами из России

Руководство Всемирного экономического форума в Давосе извинилось за инцидент с российскими бизнесменами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

— Сначала говорили, что ряд бизнесменов будет нежелателен на форуме. Но я с ними встретился ещё раз. Они извинились за прошлогодние высказывания. Но можно сказать, что осадок остался, — сказал Орешкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Также глава Минэкономразвития отметил, что в целом форум прошёл негативно, "настроения у мирового сообщества ухудшились".

Напомним, Максим Орешкин возглавлял делегацию РФ на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который прошёл с 22 по 25 января.