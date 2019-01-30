Руководство форума в Давосе извинилось за инцидент с бизнесменами из России

Читайте также

Руководство форума в Давосе извинилось за инцидент с бизнесменами из России

1360

Фото: © РИА Новости/Алексей Бабушкин

Руководство Всемирного экономического форума в Давосе извинилось за инцидент с российскими бизнесменами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

— Сначала говорили, что ряд бизнесменов будет нежелателен на форуме. Но я с ними встретился ещё раз. Они извинились за прошлогодние высказывания. Но можно сказать, что осадок остался, — сказал Орешкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Также глава Минэкономразвития отметил, что в целом форум прошёл негативно, "настроения у мирового сообщества ухудшились".

Напомним, Максим Орешкин возглавлял делегацию РФ на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который прошёл с 22 по 25 января.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×