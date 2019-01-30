Чаще, чем пенсии. Порошенко упомянул Россию во время предвыборного съезда 21 раз

Президент Украины Пётр Порошенко во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём" произнёс слово "Россия" 21 раз. Об этом сообщает "Страна.ua".

При этом о "зарплатах" украинский лидер сказал лишь два раза — ровно столько же, сколько и о "победе". Трижды он сказал о "бедности", "пенсиях" и "пенсионерах" и пять раз произнёс слово "социальный".

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок, при этом одной из своих целей он назвал достижение "холодного" мира с Россией.