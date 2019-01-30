Чаще, чем пенсии. Порошенко упомянул Россию во время предвыборного съезда 21 раз

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Чаще, чем пенсии. Порошенко упомянул Россию во время предвыборного съезда 21 раз

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Пётр Порошенко. Фото: © Flickr/Atlantic Council

Президент Украины Пётр Порошенко во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём" произнёс слово "Россия" 21 раз. Об этом сообщает "Страна.ua".

При этом о "зарплатах" украинский лидер сказал лишь два раза — ровно столько же, сколько и о "победе". Трижды он сказал о "бедности", "пенсиях" и "пенсионерах" и пять раз произнёс слово "социальный".

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок, при этом одной из своих целей он назвал достижение "холодного" мира с Россией.

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