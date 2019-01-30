В России ожидается рост заболеваемости гриппом

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с членами правительства страны заявила об увеличении числа заболевших гриппом в ближайшие недели.
— По прогнозам нашего референс-центра, ближайшие недели будут сопровождаться ростом заболеваемости гриппом, — сказала она.
По словам министра, заболеваемость гриппом и ОРВИ начала расти в последние две недели 2018 года. Самый высокий уровень заболеваемости был зафиксирован в Якутии и Бурятии. При этом базовый эпидпорог по стране превышен на 7%.
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