Лавров стал самым упоминаемым министром России в 2018 году

В тройку лидеров также вошли глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минфина Антон Силуанов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров занял первую строчку в рейтинге самых упоминаемых в СМИ российских министров в 2018 году. Об этом сообщила компания "Медиалогия".

В первую тройку вместе с главой внешнеполитического ведомства также вошли министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.

— Лидерами медиарейтинга министров РФ стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов, — говорится в сообщении "Медиалогии".

Полный список самых упоминаемых в СМИ министров выглядит так:

1. Сергей Лавров (министр иностранных дел)

2. Сергей Шойгу (министр обороны)

3. Антон Силуанов (министр финансов)

4. Александр Новак (министр энергетики)

5. Максим Орешкин (министр экономического развития)

6. Вероника Скворцова (министр здравоохранения)

7. Владимир Мединский (министр культуры)

8. Денис Мантуров (министр промышленности и торговли)

9. Максим Топилин (министр труда и социальной защиты)

10. Ольга Васильева (министр просвещения)

Рейтинг был подготовлен после анализа медиаиндекса, определяющего имидж объекта (компании, персоны или бренда) на основе сообщений, публикуемых в СМИ.

В процессе составления рейтинга специалисты пользовались базой системы "Медиалогия", включающей 49 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.