Следите за чистотой гаджетов. Скворцова дала совет, как защитить себя от гриппа

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Следите за чистотой гаджетов. Скворцова дала совет, как защитить себя от гриппа

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Фото: © Pixabay

Руководитель министерства подчеркнула, что в случае заболевания необходимо обратиться к врачу и исключить самолечение.

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства дала советы, как защитить себя от гриппа.

По словам министра, в ближайшие пару недель россиянам рекомендуется избегать участия в массовых мероприятиях, использовать средства индивидуальной защиты, следить за чистотой гаджетов, которые подносятся к лицу, а также чаще мыть руки.

<p>Хотелось бы, конечно, чтобы население поучаствовало в собственной защите от эпидемий</p>

Скворцова подчеркнула, что в случае заболевания необходимо обратиться к врачу и исключить самолечение.

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