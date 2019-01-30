Больше занимайтесь спортом. Путин дал совет, как меньше болеть

Глава государства, в частности, посоветовал главе Минздрава неоднократно повторять через специалистов и СМИ рекомендации по профилактике заболевания вирусными инфекциями.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства дал свой совет, как меньше болеть. По словам главы государства, для этого нужно всего лишь больше заниматься спортом.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала россиянам советы, как защитить себя от гриппа. В частности, по словам главы ведомства, чтобы не заразиться, стоит избегать участия в массовых мероприятиях, использовать средства индивидуальной защиты, следить за чистотой гаджетов, которые подносятся к лицу, а также чаще мыть руки.

— Те рекомендации, которые прозвучали от вас, они должны быть многократно повторены специалистами через СМИ. И надо, безусловно, интенсивнее поработать с регионами, с тем, чтобы на местах велась работа, — ответил глава государства на рекомендации Скворцовой.