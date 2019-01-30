Больше занимайтесь спортом. Путин дал совет, как меньше болеть

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Больше занимайтесь спортом. Путин дал совет, как меньше болеть

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава государства, в частности, посоветовал главе Минздрава неоднократно повторять через специалистов и СМИ рекомендации по профилактике заболевания вирусными инфекциями.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства дал свой совет, как меньше болеть. По словам главы государства, для этого нужно всего лишь больше заниматься спортом.

<p>Чтобы меньше болеть, надо больше заниматься спортом</p>

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала россиянам советы, как защитить себя от гриппа. В частности, по словам главы ведомства, чтобы не заразиться, стоит избегать участия в массовых мероприятиях, использовать средства индивидуальной защиты, следить за чистотой гаджетов, которые подносятся к лицу, а также чаще мыть руки.

— Те рекомендации, которые прозвучали от вас, они должны быть многократно повторены специалистами через СМИ. И надо, безусловно, интенсивнее поработать с регионами, с тем, чтобы на местах велась работа, — ответил глава государства на рекомендации Скворцовой.

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