Путин призвал усилить работу по информированию населения о профилактике гриппа

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства призвал усилить работу по информированию населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

— Те рекомендации, которые сейчас прозвучали от вас, должны быть многократно повторены специалистами и средствами массовой информации, и нужно, безусловно, интенсивнее поработать сейчас с регионами, с соответствующими структурами здравоохранения в регионах, с тем чтобы на местах велась эта работа, — заявил глава государства, комментируя доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой о ситуации с заболеваемостью гриппом в стране.

Глава ведомства подчеркнула, что такая работа уже ведётся.