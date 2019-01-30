Школа под Владимиром полыхает на площади 700 квадратов

Из школы в Александровском районе Владимирской области эвакуировали 90 человек. На втором этаже здания загорелся кабинет, и сейчас площадь возгорания составляет уже 700 квадратов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

— Очаг возгорания находится в кабинете на втором этаже школы № 34 в посёлке Красное Пламя, — сообщили агентству.

Вся площадь здания составляет одну тысячу квадратных метров. Причины пожара устанавливают соответствующие службы.