В 12 городах России эвакуируют здания из-за сообщений о "минировании"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы уже приступили к расследованию этого инцидента.

В 12 городах России проводят эвакуацию зданий госучреждений и школ из-за сообщений о "минировании".

Как сообщает РИА "Новости", звонки с угрозами поступили в Архангельск, Петрозаводск, Мурманск, Великий Новгород, Брянск, Тверь, Липецк, Тамбов, Курск, Саратов, Орёл и Шахты Ростовской области.

В большинстве случаев угрозы приходили в адрес школ, учреждений здравоохранения и административных зданий. Кроме того, в некоторых городах были эвакуированы торговые центры, а в Мурманске эвакуировали здания правительства региона и рыбного порта.

Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что виновные в новой волне "минирований" в регионах будут раскрыты.