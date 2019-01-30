В 12 городах России эвакуируют здания из-за сообщений о "минировании"

В 12 городах России проводят эвакуацию зданий госучреждений и школ из-за сообщений о "минировании".
Как сообщает РИА "Новости", звонки с угрозами поступили в Архангельск, Петрозаводск, Мурманск, Великий Новгород, Брянск, Тверь, Липецк, Тамбов, Курск, Саратов, Орёл и Шахты Ростовской области.
В большинстве случаев угрозы приходили в адрес школ, учреждений здравоохранения и административных зданий. Кроме того, в некоторых городах были эвакуированы торговые центры, а в Мурманске эвакуировали здания правительства региона и рыбного порта.
Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что виновные в новой волне "минирований" в регионах будут раскрыты.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени